VIDEO Reggiana-Lucchese, gol da centrocampo dell’ex Palermo Rizzo Pinna

Un gol straordinario quello firmato da Rizzo Pinna nel match tra Reggiana e Lucchese, valido per la prima giornata del Girone B di Serie C. L'ex Palermo ha lasciato partire un pallonetto delizioso da centrocampo battendo l'incolpevole Turk che ha potuto soltanto raccogliere la palla dal sacco. La rete del classe 2000 è valsa per il momentaneo pareggio della Lucchese sul campo della Reggiana che si è già portata in vantaggio grazie alla doppietta di Lanini. La prima frazione di gioco si è chiusa, dunque, sul parziale di due a uno per la squadra di Diana.