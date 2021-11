Lega Pro, ufficializzate le date della pausa invernale: ecco il periodo di stop

L’Assocalciatori ha comunicato di aver concordato con la Lega Pro le date della pausa invernale

"Le attività saranno sospese dal 23 al 30 dicembre", così il "Giornale di Sicilia" per far chiarezza circa il periodo in cui non prenderà parte il campionato di Serie C a causa della canonica pausa invernale. L’ Assocalciatori ha comunicato ieri di aver concordato con la Lega Pro stessa le soprastanti date.

Il Palermo, nel frattempo, ha ripreso ad allenarsi in vista del match contro la Paganese che si disputerà sabato proprio tra le mura amiche del Renzo Barbera. La sfida - valevole per il quindicesimo turno del Girone C di Serie C - rappresenta un'occasione importante per i rosanero che vanno alla caccia del sesto risultato utile consecutivo in campionato.