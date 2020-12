Lega Pro, da domani la Serie C è anche su Sky: i dettagli

Da mercoledì 9 dicembre le partite della Serie C saranno visibili in diretta, in modalità pay-per-view, anche su Sky.

Si inizia domani con tre gare in programma alle ore 15: Avellino-Bisceglie, Fermana-Arezzo e Piacenza-Novara e si proseguirà lungo tutto l’arco del campionato.

“La trasmissione – si legge nel comunicato diramato dalla Lega Pro – è resa possibile dall’offerta di Lega Pro, che ha messo sul mercato – in via non esclusiva – i diritti audiovisivi a pagamento delle partite. Saranno disponibili non solo i match del campionato ‘regular season’, fino ad un massimo di 15 a giornata, ma anche le partite, non trasmesse in chiaro da RAI, di play off e play out e di Supercoppa.

In una stagione così particolare si è reso necessario rafforzare la visibilità del Campionato attraverso una nuova modalità di trasmissione delle partite che si affianca ad Eleven, a Rai e agli altri operatori della comunicazione locali: il fine è quello di valorizzare ulteriormente l’attività dei club, dei giovani calciatori che ogni turno scendono in campo e degli sponsor, e di consentire agli appassionati di usufruire di un servizio di visibilità su più larga scala”.