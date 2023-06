Lecco, Lepore: “Eravamo sempre le vittime, ci davano per morti. Mio segreto…”

E' festa per il Lecco , che ha conquistato la prima storica promozione in Serie B . La compagine di Luciano Foschi ha iniziato la scalata nei tortuosi playoff di Serie C fino alla finale contro il Foggia, in cui ha primeggiato con due vittorie su due. Protagonista dei match è stato Franco Lepore , difensore che ha deciso il match d'andata allo "Zaccheria" ed è andato a segno anche al ritorno. Al termine del successo di ieri sera, il difensore nerazzurro è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Come faccio a essere così alla mia età? Faccio tanto lavoro extra campo che mi aiuta tantissimo, curo l'alimentazione, tengo al mio fisico. Questo non deve mai mancare, a prescindere dal calcio, è molto importante per me essere d'esempio per i giovani. Questa è la sesta promozione, la prima dei playoff, mia moglie l'aveva predetta. Promozione inaspettata? Ci davano per morti, in ogni partita dei playoff eravamo le vittime, avevamo perso in partenza. Noi in silenzio ci siamo detti di far parlare i fatti. Una promozione veramente bella e importante. Il terzo gol? Mi aiutato aver giocato da attaccante esterno da ragazzino, il fiuto del gol ce l'ho sempre avuto"