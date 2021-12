Latina, Di Donato: “Vittoria meritata col Catania. Marcia playoff in casa? Ok ma…”

Al termine della sfida contro il Catania, vinta per 1-0, il tecnico del Latina, Daniele Di Donato, ha analizzato il successo contro la squadra etnea guidata da Francesco Baldini, che nel 18° turno di Serie C sarà impegnata bel derby contro il...

Dopo al vittoria di misura per 1-0 del Latina ai danni del Catania, il tecnico della compagine "pontina", Daniele Di Donato, ha esaminato il successo della sua squadra, in quello che per l'allenatore abruzzese si può definire un derby, con il coach nativo di Giulianova, che durante il suo recente trascorso da calciatore ha indossato la maglia del Palermo per quattro stagioni, dal 2000 al 2004. Di seguito le dichiarazioni di mister Di Donato, in sede di conferenza stampa, dopo la vittoria maturata sul Catania nel match valevole per la diciassettesima giornata del girone C di Serie C.