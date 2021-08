Latina, colpo Jefferson: Di Donato abbraccia il brasiliano che gelò il Palermo

Colpo del Latina Calcio che dà il bentornato all'attaccante brasiliano Jefferson Andrade Siqueira. I tifosi rosanero ricorderanno con amarezza la rete del 1-2 messa a segno dal centravanti 1998, contro l'allora U.S. Città di Palermo al Barbera

Il club nerazzurro riabbraccia il calciatore classe 1988 che con la maglia della compagine laziale ha già scritto pagine prestigiose, rivelandosi decisivo, a suon di gol, per la conquista della Coppa Italia di serie C nella stagione 2011-2012 e soprattutto per la promozione in Serie B nell’annata 2012-2013 .

Per i tifosi rosanero il brasiliano desta tristi ricordi. Il centravanti ha infatti messo a segno la rete decisiva dell'1-2 del Latina contro l'allora U.S. Città di Palermo , nel corso del match giocato il 24 novembre 2013 allo Stadio "Renzo Barbera", con la squadra pontina che si aggiudicò l'incontro, ribaltando l'iniziale 1-0 rosanero, siglato da Abel Hernandez .

Il centravanti classe 1988, con la maglia del club laziale, ha sfiorato il salto in Serie A nella stagione 2014-2015. Dopo una parentesi a Livorno, è tornato a vestire la maglia nerazzurra, per poi trasferirsi alla Casertana. Jefferson ha successivamente vissuto esperienze anche in Serie C con le maglie di Teramo, Viterbese, Monza, Giana Erminio, Monopoli, Padova e in ultimo Catanzaro. Il sudamericano, che ha siglato un accordo di annuale, è già a disposizione del tecnico Di Donato.