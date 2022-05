Juventus Under 23, Zauli: “Playoff difficili, meglio avere due risultati su tre”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico della Juventus Under 23 in vista della sfida contro la Pro Vercelli, in programma alle ore 20:30

"Siamo molto contenti per il risultato, abbiamo giocato una partita difficile. Le partite dei playoff sono molto difficili e la sfida contro il Piacenza lo ha dimostrato". Lo ha detto Lamberto Zauli, intervenuto ai microfoni di Jtv in vista della sfida tra la Juventus Under 23 e la Pro Vercelli, in programma alle ore 20:30 allo Stadio "Silvio Piola". Una gara secca al termine della quale chi passerà il turno approderà alla Fase Nazionale dei Playoff di Serie C.

"Siamo contenti di non aver preso gol e abbiamo capitalizzato ciò che abbiamo costruito in campionato. La squadra ha lottato anche se in certe circostanze sicuramente potevamo fare meglio. Avevamo di fronte una squadra che ha fatto bene, ma noi abbiamo lottato su ogni pallone. Contro la Pro Vercelli sarà un'altra partita e il Piacenza di turno siamo noi: dovremo fare una partita commettendo pochi errori e convinti dei nostri mezzi", le sue parole.

"Possiamo mettere in difficoltà la Pro Vercelli. Sarà una partita difficilissima per noi e difficile per loro. È chiaro che avere due risultati su tre a favore è sempre meglio. Quindi per noi sarà difficile vincere a Vercelli, cosa che non ci è mai riuscita. Però ogni partita è una storia a sé. Io i ragazzi li vedo convinti dei propri mezzi. Noi andremo li per giocarci al meglio le nostre possibilità. Queste sono partite secche ma veniamo da 40 partite in stagione. Noi siamo sicuri che la nostra partita la giocheremo con coraggio. Poi è chiaro che devi solo vincere e gli episodi devono essere a favore e bisogna mettere qualità in difesa e in attacco. Solo così potremmo fare un risultato straordinario per farsi che questa annata, già positiva, diventi straordinaria", ha proseguito l'ex Palermo.

"Personalmente da quando alleno i ragazzi un po' più giovani vederli arrivare è una gratificazione immensa perché comunque vedi ragazzi piccoli che si tolgono soddisfazioni immense con grande merito. Per quanto riguarda Miretti fa ancora più piacere perché è un ragazzo che è qui da tantissimo. È un percorso che sta facendo e sta bruciando le tappe. È un ragazzo che sta dimostrando il proprio valore. Ha personalità e qualità tecnica e vederlo giocare titolare una partita dove i punti contano fa piacere. E fa piacere che il ragazzo dopo il suo esordio è venuto ad Alessandria a vedere la nostra partita. Questo testimonia sia il valore in campo, sia anche i suoi di valori: questo mix in Fabio deve essere la carta vincente per lui", ha concluso Zauli.