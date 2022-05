Juventus Under 23-Padova, Mirabelli: “Piace calcio di Zauli, De Winter e Soulé…”

Il dirigenta del Padova, Massimiliano Mirabelli, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al match dei playoff di serie C contro la Juventus Under 23

Il dirigente del Padova, Massimiliano Mirabelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttojuve.com esprimendosi in merito alla gara di sta sera tra JuventusUnder 23 e i bianco scudati.

Di seguito le sue parole:

"Mi aspetto un incontro importante, nella Juve ci sono i migliori giovani e molti di loro sono già stati nel giro della prima squadra. E' una squadra ben allenata, mi piace il calcio proposto da Zauli, ed è arrivata fin qui con grosso merito. Se vogliamo arrivare in fondo, le sfide saranno sempre più difficili. Questo sarà un match completamente diverso. Stasera i valori si azzereranno, bisognerà affrontare la Juve col piglio giusto. Non sarà in discesa solo perché li abbiamo già battuti due volte. A questo punto del torneo, siamo tutti sullo stesso livello. Da De Winter a Soulé, i giovani della Juve sono tutti importanti. Il match è 50 e 50, non c'è una chiara favorita".

La partita in questione, valevole per l’andata dei quarti di finale Playoff di Lega pro, si disputerò questa sera alle ore 21:00. Sulla carta, i veneti sembrerebbero la squadra favorita per il passaggio del turno, tenendo in considerazione il rendimento nel corso della stagione: i bianconeri si sono classificati ottavi nella regular season con un totale di cinquantaquattro punti, mentre i biancorossi sono riusciti a piazzarsi secondi, alle spalle del Südtirol, portando a casa ben trentuno punti i più rispetto agli avversari.