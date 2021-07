Juventus U23, l’ex Palermo Zauli rinnova fino al 2022: “Abbiamo grandi ambizioni”

Il tecnico, arrivato alla terza stagione con la Juventus, ha rinnovato fino al 30 giugno 2023: le dichiarazioni

E' ufficiale: prosegue l'avventura di Lamberto Zauli sulla panchina della Juventus Under 23. Nel dettaglio, l'ex centrocampista del Palermo - in Sicilia dal 2002 al 2005 - ha firmato il rinnovo fino al 30 giugno 2022, con la squadra che si radunerà il prossimo 19 luglio per iniziare a preparare la nuova stagione di Serie C.