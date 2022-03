Juve Stabia, Novellino “Pronto a ripartire, a casa studiato altri tecnici. Rosa…”

Il tecnico della Juve Stabia Walter Novellino in conferenza stampa, in vista del prossimo turno del girone C di Serie C contro il Messina, valido per la trentesima giornata di Lega Pro

⚽️

Dopo l'esonero di Stefano Sottili, Walter Novellino è tornato a sedere sulla panchina della Juve Stabia. Il nuovo tecnico delle vespe alla vigilia del prossimo turno del girone C di Serie C, ha presentato i sede di conferenza stampa il match di campionato che vedrà la formazione gialloblù impegnata contro l'ACR Messina di Ezio Raciti. Di seguito le dichiarazioni del tecnico ex Sampdoria, Palermo e Avellino.

"Devo dire grazie alla società che mi ha permesso di tornare in una piazza così importante. Sento di poter dare il mio contributo e la mia esperienza a questa squadra che merita una classifica diversa. In questo momento ci sono delle difficoltà ma lavorando possiamo risolvere i piccoli problemi che ci sono. Ho sempre seguito con affetto la squadra costruita insieme alla società, credo abbia dei valori per uscire da questa situazione. La disponibilità è sempre stata ottima, abbiamo giocato anche a tre qualche partita. Sono convinto che al di là dei numeri questa squadra possa dare un grande contributo da qui alla fine. Sono contento di essere stato richiamato dalla proprietà con la quale ho mantenuto un bellissimo rapporto. Il tempo passato a casa mi ha permesso di studiare altri allenatori e ho accettato subito di tornare. Sono prontissimo, bisogna lavorare un po' di più sotto l'aspetto psicologico. Credo che la rosa sia sempre competitiva, l'importante è farla lavorare bene per ottenere il massimo dei risultati".

Vista la classifica del Girone C di Serie C, la Juve Stabia dovrebbe essere la favorita del match, dal momento che allo stato attuale ricopre la dodicesima posizione, mentre la formazione di casa si trova al sedicesimo posto. Certamente, però, le vespe farebbero bene a non sottovalutare la squadra siciliana, poiché quest’ultima nelle ultime due uscite ufficiali ha totalizzato più punti rispetto alla Juve Stabia, la quale non riesce a vincere da duecentosettanta minuti. Come se non bastasse, i giallorossi daranno certamente l'anima anche in ottica salvezza.