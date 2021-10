Juve Stabia, le ‘Vespe’ su Boscaglia: anche il Picerno vuole l’ex Palermo. Le ultime

L'ex allenatore dei rosanero

Il nome di Roberto Boscaglia torna in auge per due panchine in Serie C .

Dall'altra parte il Picerno, franchigia ancora più in difficoltà rispetto alla Juve Stabia, con 8 punti conquistati in altrettanti match a decretare l'attuale sedicesimo posto nel Girone C. Numeri, quelli di entrambe le formazioni, da cambiare in maniera celere, con un probabile avvicendamento in panchina previsto nel giro dei prossimi giorni. Il nome di Roberto Boscaglia è attualmente in cima al taccuino delle preferenze di gialloblu e rossoblu, con queste ultime che si sfideranno proprio nel prossimo turno di Serie C. Sarà dunque una weekend dal peso specifico significativo per l'ex Palermo e per le due squadre, in lotta sul campo per i tre punti ma anche lontano dal rettangolo verde per assicurarsi uno dei tecnici più esperti dell'intera terza categoria italiana.