Juve Stabia, Felice Evacuo a un passo: l’ex Parma e Trapani ricomincia dalle “vespe”

Il DS della Juve Stabia, Raffaele Rubino, vicino a chiudere l'operazione che porterebbe in gialloblù l'esperto attaccante, ex Parma, Trapani e Catanzaro, Felice Evacuo. Per il centravanti, classe 1982, contratto fino al 30 giugno 2022.

Dopo l'infortunio alla spalla accorso Umberto Eusepi durante l'ultima giornata di campionato, la Juve Stabia prosegue incessantemente le ricerche sul mercato degli svincolati circa un centravanti di livello, da poter mettere da subito al servizio del tecnico Walter Novellino.

Secondo quanto riportato da TuttoC, Il ds gialloblù Raffaele Rubino ha messo nel mirino lo svincolato attaccante, Felice Evacuo. Sembrerebbe essere già stato trovato l'accordo tra l'entourage del calciatore e la dirigenza del club campano, alle 18.00, infatti, sarebbe fissato un incontro tra le parti per definire l'ingaggio del trentanovenne esperto bomber. Il centravanti classe 1982 dovrebbe quindi vestire la maglia della Juve Stabia. Per l'ex Parma e Trapani si tratterebbe di un contratto annuale.