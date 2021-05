Juve Stabia, Berardocco: “Siamo delusi, il Palermo ci ha sorpreso. Il nostro rammarico…”

Il Palermo vince e convince nel secondo turno dei playoff.

Missione compiuta per la formazione di Giacomo Filippi che, dopo il successo al “Barbera” contro il Teramo, espugna il “Menti” battendo la Juve Stabia e stacca il pass per il primo turno nazionale playoff. Destino opposto per “Le Vespe”, ormai definitivamente fuori dagli spareggi promozione. Un’eliminazione analizzata al triplice fischio dall’attaccante del club campano, Luca Berardocco, intervenuto nella consueta conferenza stampa post-gara.

“Oggi c’è tanta delusione e tanto rammarico e in questo momento si fa fatica a vedere il bicchiere mezzo pieno. L’approccio sbagliato? Forse fino ai primi 15 minuti abbiamo fatto fatica, con il loro schieramento ci hanno sorpresi, poi una volta presi i gol ci siamo compattati e abbiamo giocato come sappiamo. Non dovevamo prendere il secondo gol, perchè lì la partita è stata compromessa. Adesso è difficile fare delle valutazioni, non so se eravamo scarichi o avevamo troppa tensione, ma non siamo stati la Juve Stabia del girone di ritorno. Secondo me l’andamento della gara è stato dato dal fatto che hanno segnato subito e hanno pensato più a difendersi che ad attaccare. Il nostro grande rammarico è il secondo gol: la partita era aperta, ma il secondo gol ci ha tagliato le gambe”.