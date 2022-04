Iemmello: “Episodio figlio del degrado. Una curva non può decidere chi batte rigore”

Le parole dell'attaccante del Catanzaro, Pietro Iemmello, dopo l'aggressione subita allo "Zaccheria"

"Devo ringraziare i compagni per come mi sono stati vicini, in campo e fuori - prosegue l'attaccante - negli ultimi 30 anni a Foggia nessuno ha segnato quanto me. Ho fatto rinunce come quella di Lanciano, ho dimostrato di tenerci, è la piazza che mi ha lanciato e avevo nel cuore. Foggia è una grande tifoseria, ma con tanti difetti. Chi è entrato in campo è stato un caso isolato, credo, figlio del degrado e della maleducazione che in città ci sono ancora. Io con cattive frequentazioni a Foggia? No, mai. Domenica sera alcuni tifosi sono venuti a salutarmi in hotel. Avevo tanti contatti, non con la malavita. Se dovessi tornare a giocare contro il Foggia? Di certo non mi darò malato, non ho paura, ci tornerò. L’Italia nel 2022 non può vivere di queste cose, con una curva che decide chi deve battere un calcio di rigore".