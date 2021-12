Ghirelli: “Pre-derby Palermo-Catania un seme per una nuova cultura del calcio”

Le dichiarazioni di Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, che rivolge un augurio finale a tutte le società di Serie C

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, è intervenuto ai microfoni de "La Casa Di C". Il numero uno della Serie C fa un augurio a tutte le società della terza serie, soffermandosi anche sul "calcio che unisce" e facendo riferimento in particolare al pre-derby del cuore tra Palermo e Catania, evento benefico disputatosi l'11 dicembre, nella giornata precedente al derby siciliano di Serie C.