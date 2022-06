Ghirelli: “Palermo-Padova è la gara più vista della storia della Serie C. Catania…”

Il presidente della Serie C è soddisfatto dell'andamento dei playoff da poco disputatisi, con la vittoria del Palermo in finale col Padova

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha tenuto una conferenza stampa per tirare le somme sulla stagione di Serie C conclusasi da pochi giorni, con la vittoria del Palermo ai playoff in finale contro il Padova.

"Il campionato appena concluso è stato molto importante e lo dimostrano anche i dati che abbiamo raccolto. Le due finali fra Padova e Palermo hanno fatto registrare il tutto esaurito in entrambi gli stadi. In generale la media spettatori nei playoff è stata ben più alta di quella nella stagione regolare a riprova della bontà della formula del nostro campionato. ElevenSport ha avuto una media di spettatori +72% nei playoff rispetto alla stagione regolare. In più abbiamo avuto una diretta televisiva sulla Rai per la prima volta nella storia della Serie C. Lo share è arrivato al 9,3% superando il milione di spettatori: è stata la gara più vista della storia della Serie C".

E sull'esclusione dal campionato del Catania: "Con le norme pre pandemia probabilmente non si sarebbe potuto iscrivere al campionato. Parlare di campionato regolare solo se si finisce la stagione con 60 squadre è una scemenza. La regolarità del campionato si basa sul rispetto delle regole. Se non paghi i calciatori vai fuori dal campionato. Questo è un esempio di campionato regolare. Continuare fino alla fine con 60 società ma in difficoltà non è una regolarità vera. Sulla strada della regolarità va anche la riammissione, istituto che permette alle società virtuose che retrocedono di tornare in Lega Pro il prossimo anno".