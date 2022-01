Ghirelli: “Mirri? Ha il Palermo nel cuore. Catania? Sono preoccupato. Sui rinvii…”

Il presidente della Serie C Ghirelli ha parlato del lavoro di Mirri a Palermo, facendo il punto anche sulla questione dei rinvii causati dai recenti contagi

Il presidente della Lega Serie C Francesco Ghirelli è stato intervistato nel corso del format di approfondimento sportivo Zona Vostra, in onda su TRM, in cui ha trattato alcuni temi inerenti alla Lega Pro, concentrandosi anche sul club rosanero: "Il presidente del Palermo Mirri è una persona per bene e che ha lavora bene. Si vede che è un tifoso scatenato della propria squadra. Per portare il Palermo al livello che merita cerca dei soci affidabili, ma Mirri resta un imprenditore di grande valore. La situazione Catania? Il club sta vivendo periodo di difficoltà ma adesso c’è un tempo prefissato dal Tribunale etneo. I rossazzurri hanno fatto la storia del calcio italiano. Per il Messina? Mi auguro che anche lì i problemi si possano risolvere”.