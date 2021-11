Ghirelli: “Girone C bello e spettacolare. Caso Catania? Bisogna cambiare le regole”

Le dichiarazioni rilasciate dal Presidente delle Lega Pro, Francesco Ghirelli

"Il fatto che si comincino a sentire negli stadi i canti e si inizino a vedere le bandiere, significa che stiamo tornando verso la normalità". Lo ha detto Francesco Ghirelli , intervistato ai microfoni di MondoRossoblù. Diversi i temi trattati dal Presidente della Lega Pro : dal caso Catania , con il Tribunale di Catania che ha dato ancora un mese di tempo al club etneo per mettere i conti a posto, alle prestazioni offerte fin qui dalle squadre che militano del Girone C di Serie C .

"Vorremmo che ci fossero più tifosi, ma dobbiamo lavorare su questo: il Covid ha cambiato il rito del weekend, purtroppo le cose che avvengono allo stadio ci hanno insegnato a non farle, come abbracciarsi o urlare. Quindi è normale che ci sia un po' di paura. Il Girone C è combattutissimo, bello, spettacolare. In Puglia ci sono tanti derby e questo potrebbe pesare, visto che nei derby non si concede molto respiro all'avversario. Il Taranto? Va dato atto alla dirigenza che sta costruendo in C fondamenta stabili. Sta lavorando bene, ha ottenuto un buon bottino di punti, le serve tempo per crescere. Il caso Catania? Bisogna alzare le regole che il Covid ci ha abbassato. E cambiare anche le regole: quelle attuali verificano molto lo stato del passato, noi dobbiamo vedere la sostenibilità economica di chi acquista un club nei tre anni successivi", ha concluso Ghirelli.