Ghirelli: “A Palermo amore impressionante per il calcio. VAR? In Serie C dovremmo…”

Le dichiarazioni di Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, al termine del primo tempo della gara tra Palermo e FeralpiSalò

"C’è una voglia di tornare a riempire stadi, questo l’avevamo riscontrato prima del lockdown coni playoff. Poi Palermo e Sicilia hanno da sempre amore per il calcio impressionante, io devo dire quando sono entrato nel campo di gioco ho capito emozione dei ragazzi che vanno a giocare. Se stesse partite del campionato fanno 4/5 mila spettatori e ai playoff numeri totalmente diversi significa che c’è qualcosa che non va e forse che bisogna rivedere la formula VAR? E' una cosa normale, il VAR specialmente in Serie C dovremmo volerlo tutti, è uno strumento di formazioni per arbitri e assistenti che l'anno prossimo saranno in categorie superiori.".