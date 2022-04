Francesco Oddo: “Playoff? Ecco il segreto. Mi piace molto il Palermo”

I playoff di Serie C, le prestazioni offerte fin qui da Avellino e Palermo ma non solo: le dichiarazioni rilasciate da Francesco Oddo

"Il segreto dei playoff? La testa ed anche un pizzico di fortuna". Parola di Francesco Oddo. L'ex tecnico fra le altre di Messina e Avellino, intervistato ai microfoni de "Il Mattino", ha detto la sua sui playoff di Serie C e sulle prestazioni offerte fin qui da Avellino e Palermo. Ma non solo... "Avellino? Io direi che non è il caso di fare tragedie, anche se è chiaro che c’è amarezza ed un pizzico di sconforto per come è finita a Foggia. La sconfitta ci sta, non nel modo in cui è maturata. Ma il calcio tutto è tranne che una scienza esatta e spiegare certi blackout a volte è complicato", le sue parole.

DA MANIERO A DI GAUDIO -"Non giocare subito, già a partire da domenica prossima è un primo vantaggio. C’è qualche giorno in più per lavorare e soprattutto per recuperare alcuni giocatori chiave da Di Gaudio a Maniero. La sua presenza in campo è fondamentale per tanti motivi dà coraggio ai compagni, segna e trascina quando è in giornata. Senza dimenticare che rappresenta un vero pericolo per gli avversari. Io scommetto su di lui ma anche su Totò di Gaudio che nelle ultime partite ha fatto eccome la differenza: ha qualità, quantità, senso del gol e permette al tecnico di cambiare anche modulo a gara in corso. Spero davvero che ce la facciano, sono sicuro che la buona volontà e la disponibilità da parte loro non mancheranno".

PLAYOFF - "Credo che nel girone C ci siano più squadre competitive e ambienti caldi, difficili dal punto di vista dell’impatto anche emotivo. Mi piace il Catanzaro che ha superato subito e con forza un momento delicato e poi il Palermo che segna molto, però credo che l’Avellino debba solo approcciare bene la gara del 4 maggio, nella quale ha anche il vantaggio del campo e della classifica, il che sinceramente non è poco. E’ un aspetto che non sottovaluterei assolutamente", ha concluso Oddo.