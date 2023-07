Dopo la notizia del mancato rinnovo del contratto con il Catania Fc in vista del prossimo campionato di Serie C, Francesco Lodi, appende gli scarpini al chiodo.

Il centrocampista ha infatti deciso di dire addio non solo al Catania ma al calcio giocato, dopo aver riportato il club etneo in terza serie. Lodi, in 23 anni di carriera e tre diverse parentesi in rossazzurro, ha collezionato ben 619 presenze tra Serie A, B, C e D. Ad annunciare il suo ritiro è lo stesso calciatore tramite un post diffuso attraverso il proprio profilo Instagram.