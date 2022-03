Fracchiolla: “Bari, attento alla V. Francavilla. Sfida al vertice, era impensabile”

Le dichiarazioni rilasciate da Domenico Fracchiolla, ex dirigente di Bari e Virtus Francavilla, in vista del derby

"Mi aspetto un derby atipico, perché è un confronto ad alta quota che a inizio stagione nessuno avrebbe pronosticato". Lo ha detto Domenico Fracchiolla, intervistato ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport". L'attuale direttore sportivo del Lecco, che in passato ha ricoperto la stessa carica (assieme a quella di direttore generale) alla Virtus Francavilla ed in precedenza quello di responsabile del settore giovanile del Bari (dal 2014 al 2016), si è espresso in vista della sfida in programma sabato pomeriggio allo Stadio "San Nicola".