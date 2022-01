Foggia, Zeman: “Il nostro un buon gruppo, dimostrato di potercela giocare con tutti”

Le parole del tecnico del Foggia, Zdeněk Zeman, alla viglia della sfida contro la Juve Stabia

“Sono soddisfatto dei nuovi arrivi, sono calciatori con qualità. Turchetta è un esterno ma può giocare anche da centrale vista l’assenza di Ferrante. Di Paolantonio può fare il regista, ma anche la mezz’ala destra e sinistra. Vitali ha tanta voglia di fare, sono felice. Dovrebbe arrivare un nuovo difensore centrale e forse un centrocampista, anche se quello su cui avevamo messo gli occhi non verrà. Purtroppo abbiamo diversi infortuni: Garattoni, Sciacca, Markic e uomini come Petermann, Maselli, Vigolo, Dalmasso e Ferrante alle prese o appena usciti dal Covid-19. Ho trovato un centravanti che è “Baiano due”, vediamo se in partita sarà come in allenamento. Chi è questo calciatore? Uno che assomiglia a Baiano –scherza il mister, ndr- Martino giocherà a destra, anche se è uscito da poco dal Covid-19 e non è in perfette condizioni. La “foggianità” è rappresentata dai tifosi che gioiscono e piangono per le sorti del Foggia. Non ero d’accordo con l’allontanamento di Pavone. È il migliore conoscitore di calcio a questi livelli e ha fatto la storia a Foggia sia come dirigente che come giocatore. Ribadisco che questo è un buon gruppo e ha dimostrato di potersela giocare con tutti”.