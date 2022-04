Foggia, Zeman: “Catania? Manca la logica, siamo penalizzati. Il calcio in Italia…”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Foggia, Zdenek Zeman, circa l'esclusione del Calcio Catania dal Girone C di Serie C

Mediagol ⚽️️

La decisione del Tribunale di revocare l'esercizio provvisorio al Catania - con la conseguente estromissione dei rossazzurri dalla Serie C - ha avuto un forte impatto sull'ambiente etneo ma non solo. Con l'esclusione della squadra di Baldini dal campionato, infatti, è cambiata anche la classifica del Girone C con alcune squadre inevitabilmente più penalizzate di altre. Ad esprimersi sulla vicenda anche il tecnico del Foggia, Zeman, intervenuto ai microfoni di Rai Sport nel pre partita della gara contro il Catanzaro di Vivarini. Di seguito, le dichiarazioni del coach boemo.

"Siamo una delle squadre più penalizzate visto che avevamo fatto sei punti con loro. Mi manca la logica di ciò: prima il Tribunale dà l'esercizio provvisorio, poi a un certo punto tutto il calcio giocato non vale più nulla. Per me è un campionato irregolare. Ai miei ho detto che dobbiamo giocarcela: prima ci mancava un punto per accedere ai playoff, ora sono sicuramente di più. Noi non possiamo fare altro che cercare di fare risultato".

Sui problemi del calcio italiano: "La vedo male, il calcio in Italia ha perso tutto quello che era stato costruito in tanti anni. Peccato per il calcio ma soprattutto per la gente, per gli appassionati. Con la non qualificazione al Mondiale e tante altre cose, la gente si allontana. E senza gente il calcio non ha senso".