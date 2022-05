Foggia-Turris 2-0, Zeman passa il 1° turno dei play-off di Serie C e vede l’Avellino

Il Foggia di Zeman ha battuto per 2-0 la Turris ed accede al secondo turno dei play-off di Serie C. I rossoneri affronteranno l'Avellino

Primo turno della fase a gironi dei playoff di Serie C anche per Foggia e Turris, rispettivamente la settima e l'ottava del girone C del torneo. La vincitrice di questo incontro se la vedrà con l'Avellino (che avrà il vantaggio degli scontri diretti) nel secondo turno.