Foggia, Turchetta: “Il Palermo ci spaventa e ci stimola. Zeman ci chiede cose che…”

Le dichiarazioni dell'attaccante rossonero Turchetta in vista di Foggia-Palermo, match in programma martedì alle ore 18.00

“È un momento sicuramente delicato per la squadra. Il gol di sabato ha sollevato un po’ il morale al gruppo e al mister. L’impegno in queste ultime partite c’è stato. Sono contento di aver segnato, mi ha sbloccato. È bello giocare in questa piazza, non potevo rifiutare la chiamata del mister. Il gruppo mi ha preso subito alla grande, sono grandi calciatori. Il mister chiede cose che non ho mai fatto o visto da altriallenatori. In questa settimana abbiamo avuto pochi giorni per allenarci, ma dipende tanto da noi il match di domani. Ci spaventa il Palermo, ma questa sensazione è stimolante per noi. Non ho nessun obiettivo. L’attaccante deve essere sempre pronto a segnare. È fondamentale vincere. Questa sensazione manca tanto alla squadra. Dobbiamo vincere per riprenderci. Dobbiamo giocare contro il Palermo da Foggia”