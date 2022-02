Foggia, Nicolao: “Vittoria col Palermo ha aiutato. Che emozione la città e i tifosi”

Le parole del neo giocatore del Foggia, intervenuto per effettuare un primo bilancio sul suo primo mese in rossonero

Parola a Giuseppe Nicolao. Il difensore classe '94 è approdato al Foggia durante l'ultima sessione invernale di calciomercato, andando a rinforzare il reparto difensivo della formazione di Zdenek Zeman. Nicolao, come riportato da TuttoC, ha detto la sua in merito alle ultime prestazioni della compagine rossonera, in relazione anche alle sue prestazioni e all'inserimento in squadra. Dopo un periodo di particolare difficoltà sul campo, il Foggia ha ottenuto ben 8 punti in sole quattro partite e adesso non vuole fermarsi, cercando di uscire definitivamente dal momento nero trascorso tra dicembre e gennaio.