Foggia, Nicolao: “Avellino tosto. Gol? Ho i brividi, faccio fatica a non commuovermi”

Le parole del difensore del Foggia, Giuseppe Nicolao, a margine del successo maturato contro l'Avellino

"E' stata una emozione indescrivibile, ho i brividi, è esploso tutto il settore ospiti e i compagni sono venuti ad abbracciarmi, faccio fatica a non commuovermi. E' un gol per i compagni, per lo staff, per la società, è stata una impresa bellissima. E' stata una partita durissima, l'Avellino è una squadra fisica e l'hanno messa su quel piano, ma noi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. A fine primo tempo ci siamo guardati e non abbiamo mai mollato. Il nostro spirito è quello di giocare fino al 90', quando abbiamo fatto il 2-1 è stata una emozione incredibile, non la dimenticherò mai questa serata. Più di me ci credeva la mia famiglia e la mia ragazza, sono stato in Serie D, poi ho ricevuto la chiamata del Latina, poi a gennaio mi ha chiamato Zeman: è stata una grande emozione venire qui a giocare, oltre che essere allenato da Zeman. Poi ho fatto 5 gol, grazie a chi mi è stato vicino: ci credevano più loro di me e non mi hanno mai fatto mollare".