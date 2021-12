Foggia, la decisione della CFA: dimezza la penalizzazione in classifica

La Corte Federale d'Appello ha dimezzato i punti di penalizzazione e la durata delle inibizioni inflitte al presidente Canonico e all'ex presidente

Si è pronunciata questa mattina la Corte Federale d'Appello, in merito al ricorso presentato dal Foggia contro la penalizzazione di 4 punti, a seguito delle irregolarità riscontrate nel carteggio necessario per l'iscrizione dei pugliesi in Serie C.