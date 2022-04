Foggia-Catanzaro, Vivarini: “Catania? Non dico che si falsa il campionato però…”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Catanzaro, Vincenzo Vivarini, alla vigilia del big match di Serie C contro il Foggia di Zeman

Parola a Vincenzo Vivarini. L'allenatore del Catanzaro è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida di Serie C in cui Cianci e compagni saranno impegnati sul campo del Foggia di Zeman. La gara - valida per la trentaseiesima giornata del Girone C di Serie C - è in programma domani sera alle ore 21.00 allo stadio "Pino Zaccheria". Di seguito, le dichiarazioni di Vincenzo Vivarini.