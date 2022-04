Foggia-Catanzaro, formazioni ufficiali: Iemmello sfida Petermann, Merola dal 1′

Le formazioni ufficiali di Foggia-Catanzaro, posticipo della 36a giornata del girone C di Serie C, in programma alle 21

⚽️

Posticipo del lunedì valido per la 36a giornata del girone C di Serie C, gara cruciale allo "Zaccheria" di Foggia tra la compagine di Zeman e il Catanzaro. I calabresi sono in piena corsa per il secondo posto, i rossoneri hanno il compito di blindare la zona playoff. A due giornate dal termine, gli obiettivi delle due squadre non sono ancora al sicuro.

Di seguito le scelte ufficiali di Zeman e Vivarini:

Foggia: 22 Dalmasso; 2 Garattoni, 8 Rocca, 10 Curcio, 18 Merola, 19 Sciacca, 20 Girasole, 21 Garofalo, 24 Turchetta, 25 Petermann, 38 Nicolao.

Catanzaro: 33 Branduani; 2 Bayeye, 4 De Santis, 8 Verna, 14 Scognamillo, 18 Cinelli, 23 Vandeputte, 24 Sounas, 28 Biasci, 44 Gatti, 90 Iemmello.