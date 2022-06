Foggia, Canonico sicuro: “Con Boscaglia per vincere la Serie C”

“Continuo ad andare avanti da solo senza apporti economici dall’altra socia così come Pelusi. Iscriviamo il Foggia senza problemi. La debitoria è stata accumulata dai soci precedenti abbiamo fatto un bilancio con molta attenzione, ma abbiamo 5 anni per ricapitalizzare quindi il tempo c’è per pianificare e rendere sano il Calcio Foggia. Con Boscaglia ho parlato di progetto e programmazione per allestire una squadra competitiva per poter vincere il campionato di serie C. È un allenatore determinato e vuole dimostrare il suo saper fare. Ha 200 panchine in serie B. Quando finiremo il calciomercato dovrà mettere la faccia a differenza dello scorso anno che si sono nascosti dietro al giochetto delle 72 che hanno fatto tutto loro, squadra e staff poi si sono inventati che forse mancavano i soldi. Nel calcio se si prendono in giro i giornalisti raccontando queste cose per giustificarsi, voglio ricordare che esistono anche le valorizzazioni dove un calciatore se viene valorizzato e pagato da un club di serie A al Foggia costa zero quindi significa che non sono stati attenti nel portare giocatori".