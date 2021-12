Foggia, Canonico: “Leggeremo sentenza e valuteremo con i legali cosa fare”

Le parole del numero uno del Foggia, Nicola Canonico, sulla restituzione di due dei quattro punti deciso dalla CFA

"Se in qualche pareggio avessimo avuto un po’ più di fortuna saremmo in altre posizioni. Sicuramente sin qui abbiamo fatto bene, avendo una squadra costruita partendo da zero. Guardate le formazioni dai 33 punti in su: sono tutte frutto di progetti e di programmazioni di lungo corso. Noi puntiamo a farne una importante qui a Foggia".