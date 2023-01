Floriano: “Sangiuliano, faremo bene. Palermo per sempre nel mio cuore”

Dopo tre stagioni con la maglia del Palermo, Roberto Floriano lascia la Sicilia e approda al Sangiuliano City, compagne militante nel girone C di Serie C. Due campionati disputati in rosanero in Serie C da protagonista, fino alla cavalcata dei playoff e la promozione in Serie B con Silvio Baldini in panchina. Per Floriano sono 64 in totale le presenze in maglia rosanero. Nella stagione in corso solamente nove apparizioni, quasi mai titolare e praticamente ai margini delle gerarchie di Eugenio Corini. L'ex Bari arriva in gialloverde a titolo definitivo, queste le sue prime dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali del club dell'hinterland milanese: