Fidelis Andria-Palermo, i convocati di Ginestra: problemi in difesa, 4 in dubbio

Ecco i 23 calciatori convocati dal tecnico Ciro Ginestra per il match contro il Palermo, in programma alle ore 14:30

Ecco l'elenco dei giocatori della Fidelis Andria convocati per la gara in programma oggi, domenica 7 novembre, contro il Palermo , allo Stadio "Degli Ulivi": fischio d'inizio alle ore 14:30.

Pertanto, sono 23 nel complesso i convocati da Ciro Ginestra. "Ci sono anche gli acciaccati Benvenga, Alcibiade, Lacassia e Carullo anche se per tutti e quattro si valuterà sino all’ultimo l’eventuale impiego in campo", si legge sulla nota pubblicata dalla Fidelis Andria sul proprio sito di riferimento. Problemi in difesa, dunque, per il tecnico Ginestra, che spera di avere almeno a disposizione Carullo e Lacassia, entrambi non al meglio. Più complicato il recupero di Benvenga e Alcibiade.