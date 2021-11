Fidelis Andria, la ricetta di Gaeta: “Bari? Serviranno cattiveria e aggressività”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal centrocampista della Fidelis Andria in vista del match contro il Bari

"Sicuramente è stata una bellissima emozione, soprattutto perché abbiamo portato i tre punti a casa, in questo momento è questa la cosa principale". Parola di Danilo Gaeta. Il centrocampista della Fidelis Andria, reduce dalla vittoria conquistata contro la Paganese, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Bari, in programma domenica 21 novembre, alle ore 17:30, allo Stadio "Degli Ulivi". Di seguito, le sue dichiarazioni.