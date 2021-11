Fidelis Andria, Ginestra: “Palermo? Gara affascinante, non dobbiamo sbagliare”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico della Fidelis Andria dopo la vittoria conquistata ai danni del Foggia in Coppa Italia

Due a tre. E' questo il risultato finale maturato nella giornata di mercoledì allo Stadio "Zaccheria". Una vittoria, quella ottenuta dalla Fidelis Andria ai danni del Foggia di mister Zeman in occasione della sfida valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C, conquistata grazie alla doppietta di Di Piazza e al gol di Bubas. Un successo che permette alla compagine biancazzurra di staccare il pass per il turno successivo. Solo fischi, invece, per i rossoneri, contestati dai tifosi a fine partita.