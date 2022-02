Fidelis Andria, Di Bari: “Pari contro il Catania? Guardo bicchiere mezzo pieno”

Le parole di Vito Di Bari, allenatore Fidelis Andria, a margine del pareggio maturato contro il Catania di Baldini

1-1: è questo il risultato della sfida tra Fidelis Andria e Catania , andata in scena ieri allo stadio "Degli Ulivi". Un gol per tempo per le due compagini, che dividono la posta in palio. Un risultato analizzato da Vito Di Bari , allenatore dei biancazzurri, intervenuto in conferenza stampa nel post-gara.

"Vedo il bicchiere mezzo pieno perché alla fine non abbiamo avuto tutto questo tempo per preparare la partita. Ho cambiato qualcosa, i ragazzi sono stati disponibilissimi, li ringrazio per questo. Abbiamo fatto un primo tempo sontuoso, oltre le mie aspettative, creando situazioni importanti, tra le quali il palo di Gaeta, e trovando il gol. Dobbiamo lavorare sulla continuità della prestazione nei 90 minuti, è importante cercare i tre punti. Dobbiamo volere questo a tutti i costi, ma sono contento perché c'è una base importante sulla quale lavorare. Recuperiamo energie e prepariamo l'importante derby di Foggia. Ci aspetta un mese tosto, giochiamo ogni tre giorni. Ho trovato una squadra che ha vissuto giorni particolari, una squadra reduce da cinque sconfitte consecutive in casa. Mentalmente è normale che il calciatore senta il peso di questa situazione. Cambio di modulo? L'ho vista così, penso sia la soluzione giusta per la squadra che c'è. E' un mio credo quello della difesa a quattro, anche se non sono un allenatore. C'era l'esigenza di cambiare qualcosa, ma non perché quello che era stato fatto prima fosse sbagliato, anzi ho massima stima di chi c'era prima di me".