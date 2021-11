Fidelis Andria, c’è l’intesa con Logiudice: l’ex Palermo e Catania sarà il nuovo ds

Pasquale Logiudice sarà il nuovo direttore sportivo della Fidelis Andria. Accordo raggiunto con la società federiciana, con la quale l’esperto operatore di mercato ha firmato un contratto fino al 2022

Ribaltone in casa Fidelis Andria, dopo l'esonero di Alessandro Degli Esposti come direttore sportivo del club pugliese. In seno alla società federiciana è stato già scelto il profilo adatto per sostituire l'ormai ex dirigente. E' stato raggiunto in mattinata l'accordo con Pasquale Logiudice, cinquantatreenne dirigente sportivo originario di Reggio Calabria. L'ex direttore sportivo di Catania - in Serie A - e di Juve Stabia e Catanzaro - tra le altre-, da calciatore ha già vestito la maglia della Fidelis Andria, tra il 1995 ed il 1997. Pasquale Logiudice, indossato la maglie del Palermo - nella stagione 1999-2000 - e del Catanzaro. L’esperto operatore di mercato, che ha già firmato un contratto fino al 2022, sarà presentato alla stampa giovedì 11 novembre.