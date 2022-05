FERALPISALÒ-PALERMO, GIÀ TERMINATA LA DISPONIBILITÀ DEL SETTORE OSPITI

Il settore ospiti dello stadio "Turina" sarà popolato da cinquecento tifosi rosanero, ovvero il massimo possibile per il settore ospiti. Feralpisalò-Palermo si giocherà alle ore 21.00 del 25 maggio

Com'era prevedibile, lo Stadio "Lino Turina" si è riempito in fretta almeno per quanto riguarda il settore ospiti, come confermato da diyticket.it, piattaforma online che consente l'acquisto dei tagliandi. In un impianto dalla capienza di poco meno di 2500 spettatori, sono proprio cinquecentoventicinque i posti destinati ai tifosi della squadra in trasferta. La vendita dei biglietti aveva aperto alle 15.00 del 23 maggio e nel giro di un'ora i tifosi siciliani hanno fatto piazza pulita dei ticket disponibili.