Ex Foggia, Mounard: “Palermo? Doveva far segnare i rossoneri dopo il gol di Brunori”

Con il momentaneo 2-1 in favore del Foggia, l'ex rossonero Mounard ha commentato il primo tempo della sfida allo Zaccheria col Palermo

"Sono due squadre importanti e che giocano a viso aperto. E' un calcio propositivo sia da una parte che dall'altra. Il Palermo ha ambizioni diverse rispetto al Foggia che sta facendo un lavoro di programmazione. Il mio rammarico è stato di non avere avuto Zeman come allenatore. E' un tecnico che sa far diventare importanti i giovani. E' un allenatore che non può mai essere messo in discussione. Il Palermo è in salute, si è chiuso bene ed è ripartito alla grande. Questo Foggia ha la mentalità di Zeman. L'episodio del gol del pareggio è stato brutto da vedere. Il portiere non ce la faceva a stare in piedi, credo che far segnare il Foggia dopo il gol di Brunori sarebbe stata la cosa giusta da fare. Gli ultimi venti minuti Baldini ha messo giocatori di gamba per sfruttare le ripartenze dato che il Foggia attacca molto e concede".