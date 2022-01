Ex Catania, Mascara: “Rigore del 3-3 al Bari regalato. Moro? Sa sempre come fare gol”

Mascara ha commentato la situazione societaria del Catania, soffermandosi anche sul calciomercato e sul 3-3 rimediato col Bari in Serie C

Giuseppe Mascara, storico ex capitano del Catania con un trascorso anche tra le file del Palermo, è stato intervistato nel corso del format "Unica Night", mandato in onda su Telejonica. L'ex numero 7 rossazzurro ha espresso il proprio parere su alcuni temi riguardanti il club etneo, partendo dall'asta di acquisizione del titolo: "Spero che qualcuno di buon senso faccia una buona offerta per il Calcio Catania. Il Catania rappresenta una storia importante. Speriamo che qualche imprenditore possa sposare la causa rossazzurra. In queste circostanze, non esiste il se o il ma. Chi va in campo deve pensare soltanto a far bene. Catania è sempre una piazza importante, fare bene qui dà una marcia in più. Il problema potrebbe sorgere, però, quando non si ha la pazienza di aspettare. Chi prenderà questo club deve sapere che Catania è una certezza. Non è una scommessa, ma una certezza. Catania significa, per esempio, dai 12 a 15 mila persone allo stadio".

Mascara ha poi commentato la scorsa gara dei rossazzurri al "San Nicola", in cui la formazione di Francesco Baldini è riuscita ad ottenere un punto contro la capolista, soffermandosi anche su alcuni singoli: "La gara col Bari? Nessuna sbavatura per il Catania sia in fase offensiva che difensiva, con grande pressing alto. Il mister l’ha preparata bene: purtroppo il rigore del 3-3 era regalato. Si giocava con la prima della classe, ma i rossazzurri erano ben messi in campo, non ha avuto paura. Devono essere consapevoli di aver fatto un’ottima partita. Prima del rigore, il Catania ha avuto la palla per fare il 4 a 1, non ha avuto paura. Non c’è nulla da rimproverare ai ragazzi per quanto riguarda la prestazione. Ci sono stati solo dei piccoli errori che Baldini può correggere. Moro? In primavera ha sempre fatto goal, Luca gioca tanto per la squadra. Crea l’azione e tiene impegnati i difensori. E’ uno che fa tanto movimento. Corre molto e si sbatte per 90 minuti".

Infine, un punto sul calciomercato invernale etneo: "Baldini ha creato una famiglia, deve sapere chi porta a casa. Chi non fa al caso suo, meglio non prenderlo e giocare con chi è a disposizione. Se bisogna sfoltire la rosa e prendere gente giovane, valida e che sposi la causa, ben venga. In ogni modo, non condanno chi ha deciso di fare scelte diverse come Ceccarelli e Maldonado".