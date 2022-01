Ex Catania, Lodi: “Derby vinti col Palermo? Tra i ricordi più belli. Le punizioni…”

Dall'esordio vincente in rimonta contro il Lecce alle punizioni che hanno fatto esplodere di gioia i tifosi del Catania contro Palermo e Juventus. Lodi si racconta tra aneddoti ed uno sguardo al proprio futuro

Francesco Lodi, centrocampista classe 1984 dell'Acireale ed ex capitano del Calcio Catania, è stato intervistato dal sito 11contro11.it in cui ha raccontato i suoi esordi con la maglia rossazzurra ed i suoi ricordi più belli in Sicilia: "Nel gennaio del 2011 mi contattò Pietro Lo Monaco per acquistarmi comunicandomi la necessità del Catania di avermi come regista ed è cominciata così la bellissima avventura con i rossazzurri. Aneddoti? Ce ne sono davvero tanti. Ad esempio già la prima partita in casa fu davvero speciale: giocavamo in casa contro il Lecce ed eravamo sotto 1-2 ma siamo riusciti a ribaltarla con una mia doppietta, con entrambe le reti su punizione. Una felicità e una gioia indescrivibili. Poi ci sono i tanti derby vittoriosi con il Palermo che erano le partite sempre più sentite della stagione per i tifosi e per noi giocatori. E come dimenticare la punizione in casa della Juventus! In più ricordo con piacere i rapporti di amicizia che si sono creati con i compagni e con gli allenatori come Simeone, Montella e Maran”.