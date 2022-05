Evacuo: “Avellino arrivato scarico ai playoff. Braglia? Ha deluso”

Le parole dell'ex attaccante biancoverde, Felice Evacuo, sulla deludente stagione dell'Avellino

"Il presidente ha investito tanto e quest'anno ci si aspettava qualcosa in più, soprattutto dopo la semifinale playoff dello scorso anno. Affidarsi ai dei professionisti? Penso sia abbastanza normale e professionale, tra l'altro D'Agostino si è affidato a due esperti come Braglia e Di Somma. Secondo me questa squadra non va rifondata come si va dicendo da alcuni giorni, ci sono tanti elementi validi, l'unica pecca è essere arrivati ai playoff un po' scarichi, e non so per quale motivo. L'assenza di due giocatori come Di Gaudio e Maniero nell'ultimo periodo sicuramente è pesata. Qualunque sarà l'allenatore scelto, sa bene che arriverà in una grandissima piazza che come si suol dire fa sentire la pressione. Ma Enzo De Vito è un direttore esperto e sicuramente avrà già in mente il profilo giusto. Braglia? Nel complesso i suoi due anni ad Avellino hanno deluso, l'anno scorso è andato oltre le aspettative mentre quest'anno ha un po' deluso".