De Laurentiis: “Serie A con il Bari? Ora non ci è permesso. La B…”

Le parole del presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, sulla questione multiproprietà dopo la promozione in Serie B dei galletti

C"Non mi aspettavo di trovare quasi 40.000 persone per il centro di Bari quando siamo passati col pullman a mezzanotte. Immagini incredibili. Bari attendeva da tempo di tornare in B. Siamo partiti da una startup, non c'era nulla quando sono arrivato. La B è un primo passo fondamentale. La A col Bari? Al momento non mi è permesso di arrivarci. Dovessi arrivare in A, dovrei trovare un fondo, un privato, che ha intenzione di pagare un giusto prezzo per il Bari. Se questo è vincolante? Molto. Ma lo sapevamo quando nel 2018 abbiamo rilevato il titolo sportivo. Eravamo pronti a investire riportando il Bari dove merita, trovando nel frattempo la giusta partita nella chiusura del cerchio. La B? Affascinante: ci sono dei giovani che sono subito di grande interesse per i club di A. E' una bellissima vetrina. Come la Formula 1 e 2, stessa cosa per il calcio italiano".