Curcio: “Catania merita la A. Playoff? Ecco chi si giocherà la promozione”

Le parole di Alessio Curcio, sul fallimento del Catania e sui playoff di Serie C

Dopo l'eliminazione del suo Foggia dai playoff di Serie C, Alessio Curcio , fa il punto sul prosieguo degli spareggi promozione che attualmente vedono ancora in corsa otto squadre. L'ex rossazzurro, ai microfoni de "La Sicilia", si sofferma inoltre sulla fine del Calcio Catania: estromesso dal campionato di Serie C, dopo il fallimento avvenuto lo scorso 22 dicembre.

“Catania? Io penso e spero di cuore di aver lasciato un bel ricordo di me. Reputo Catania un’ottima esperienza per la mia carriera. Su Instagram ho contatti con molti ragazzi con cui ho giocato, specialmente il capitano Biagianti e Miguel Martinez. Mi è dispiaciuto molto apprendere dell’esclusione, indipendentemente dall’aspetto sportivo. Catania è una piazza storica, non doveva finire così. Quando fu rilevata i presupposti e le promesse erano altre, ma si trattava di progetti basati sul nulla. Francesco Baldini? Molto preparato e brava persona. Quando così tanti calciatori ne parlano bene, significa che c’è un grande spessore sotto il profilo umano ed è un aspetto importante sempre. Auguro ai tifosi di tornare dove meritano, e non parlo della Serie C. Catania merita la A”.