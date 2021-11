Coppa Italia Serie C, il sorteggio dei quarti di finale: tutti gli accoppiamenti

Tutti gli accoppiamenti dei quarti di finale della Coppa Italia di Serie C

Si è concluso anche il turno valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C, con le 8 squadre passate ai quarti che sono state accoppiate dal sorteggio di questa mattina. Dopo l'annata di stop che ha visto la competizione fermarsi a causa dell'emergenza sanitaria, il torneo ha ricominciato a dare spettacolo tecnico e agonistico alla caccia dell'ultimo titolo conquistato dalla JuventusU23. Tra le squadre in lizza, non ci sarà il Palermo, uscito sconfitto dal confronto con il Catanzaro terminato con il risultato di 1-0 grazie alla rete di Curiale. I calabresi accedono così ai quarti, così come Albinoleffe, Padova, Piacenza, SudTirol, Teramo, Vitebese e Fidelis Andria.