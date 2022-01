Coppa Italia Serie C, Catanzaro-Padova: le formazioni ufficiali della semifinale

Le formazioni ufficiali della sfida tra Catanzaro e Padova, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia di Serie C

Si preparano a scendere in campo per la prima volta nel 2022, Catanzaro e Padova: impegnati della semifinale di ritorno di Coppa Italia di Serie C in programma questo pomeriggio alle 15:30. Impegno che decreterà chi tra le due compagini affronterà in finale il Sudtirol, vincitrice dell'altra semifinale - disputata ieri - contro la Fidelis Andria. Una gara apertissima per entrambe le compagini, in virtù del risultato dell'andata.