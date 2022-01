Coppa Italia C: le formazioni ufficiali della semifinale Fidelis Andria-Sudtirol

Le formazioni ufficiali della sfida tra Fidelis Andria e Sudtirol, valida per la semifinale di Coppa Italia di Serie C

Si affronteranno questo pomeriggio alle 15:00 per il primo impegno del 2022, Fidelis Andria e Sudtirol. Dopo la sospensione delle attività per il massiccio numero di contagi da Covid, le due squadre apriranno le danze in vista della ripresa del campionato in programma il 23 gennaio. Domani in campo l'altra semifinale, quella tra Catanzaro e Padova, che determinerà chi tra le due compagini affronterà in finale la vincente di Fidelis Andria-Sudtirol.