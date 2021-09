CONI, Malagò: “Stadi? Società in difficoltà, o capienza al 100% o ristori ai club”

Le parole del numero uno del CONI, Giovanni Malagò, sull’aumento della capienza del pubblico negli impianti sportivi con il Green Pass

“Capienza al 100%? E’ indispensabile che risponda il Governo, non mi sostituisco ad un ruolo non mio. Mi sembra evidentissimo che il mondo dello sport lo richiede. Se questo non può accadere, è evidente che c’è solo una soluzione: integrare i ricavi che si perdono per strada, non si può giocare ad armi impari rispetto agli altri”.